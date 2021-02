Le notizie del giorno, calciatore folgorato dai fili del treno. Sconfitta a tavolino e tensione Lazio-Cagliari

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Dopo l’episodio nella sfida di Coppa Italia tra Roma e Spezia, si torna a parlare di errori regolamentari, sostituzioni sbagliate e vittorie a tavolino. Nel mirino è finito questa volta il Siena, il club ha infranto il regolamento per 7 minuti per quanto riguarda i giovani da mandare in campo. Secondo le regole deve esserci sempre un determinato numero di calciatori under, il Siena però si è ritrovato senza alcun 2001 e questo è vietato dal regolamento. La Sinalunghese ha comunque vinto la partita, adesso si attende la decisione del giudice sportivo che potrebbe comunque infliggere la sconfitta a tavolino. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tensione altissima in occasione della partita tra Lazio e Cagliari. Il tecnico dei sardi Di Francesco si è scagliato nel post-partita contro i raccattapalle dell'Olimpico, accusati di aver rallentato troppo la ripresa del gioco. E' nato un battibecco con la panchina della Lazio: "Se lui va lì e non gli dà il pallone, almeno stai zitto… fate i furbi", si è ascoltato in un audio. La conferma è arrivata dallo stesso allenatore nel post-partita: "Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti e alcune perdite di tempo. Ma sono cose di campo, c'è stato un po' di nervosismo, ma è finito tutto".

Il portiere Gigi Buffon non dovrebbe rischiare nulla per quanto riguarda la presunta bestemmia pronunciata in occasione della partita di Coppa Italia contro l'Inter e dopo il gol dell'attaccante Lautaro Martinez. Nel dettaglio la Procura della Figc ritiene l'audio non sufficientemente chiaro e quindi non esistono i margini per procedere con il deferimento. Un sospiro di sollievo per Buffon che dovrà attendere soltanto il responso del deferimento per la frase pronunciata in occasione della partita contro il Parma.

Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio italiano. Sono ore di apprensione in casa Hellas Verona per le condizioni di salute di Andrea Gresele, terzino destro della Primavera che è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente. Il calciatore classe 2002 è rimasto folgorato dopo aver toccato i cavi dell'alta tensione di un treno. Dopo la caduta ha riportato la frattura di una vertebra, un ematoma cranico e l'ustione di una mano. La dinamica dell'incidente non è stata ancora accertata, ma potrebbe essere stata una bravata.