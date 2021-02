Le notizie del giorno, il comunicato sulla cessione dell’Inter. Il dramma di Alisson, la FOTO di Icardi

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Nuovi aggiornamenti sul futuro dell’Inter, nelle ultime ore sono circolate voci che riguardano Suning e la cessione della squadra di calcio. Interessanti aggiornamenti sul futuro dell’Inter: “La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno. In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all’esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche oggi si è registrata una fumata grigia nell’incontro della Lega Serie A sul fronte diritti tv. I 20 club del massimo campionato italiano hanno deciso di rimandare la discussione alla prossima Assemblea. L’appuntamento si è svolto in videoconferenza: in 11 hanno votato per DAZN. Si tratta di Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Udinese e Verona, un numero non sufficiente per vincere la sfida. L’offerta è stata di 840 milioni a stagione per trasmettere 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva. La prossima settimana sarà fondamentale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



E’ sempre più grave l’emergenza Coronavirus in casa Torino. Si è registrato un altro caso positivo: “dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento”. A questo punto è a serio rischio anche Lazio-Torino, gara valida per il turno infrasettimanale. La situazione potrebbe penalizzare la squadra di Davide Nicola, chiamata ad un tour de force per recuperare tutte le partite. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il portiere Alisson ha tentato in tutti i modi di lasciare l’Inghilterra per raggiungere il Brasile ma non potrà salutare per l’ultima volta il padre. L’estremo difensore non potrà partecipare al funerale: “è a pezzi”, ha dichiarato il fratello Muriel, calciatore della Fluminense. Una partenza avrebbe obbligato il calciatore ad osservare la quarantena di 10 giorni, con la moglie incinta del terzo figlio. Anche l’allenatore Klopp è stato costretto a rimanere in Inghilterra e rinunciare al funerale della madre. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mauro Icardi non è a disposizione per la partita del Psg contro il Dijon, sfida prevista per sabato 27 febbraio alle 17. La comunicazione ufficiale è stata quella di gastroenterite ma il calciatore ha pubblicato una FOTO preoccupante. L’ex Inter ha aggiornato sulla sua situazione con una Stories Instagram che ha fatto presto il giro del web. Icardi è steso a letto con l’ossigeno. Secondo quanto emerso sarebbe un metodo per recuperare le fatiche accumulate a livello anche cardio-respiratorio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).