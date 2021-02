Le notizie del giorno, confessioni da brividi sulla salute di Tacconi. Indagato Cellino, insulti a Ibra

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Stefano Tacconi è stato un portiere affidabile, adesso svela alcuni retroscena che riguardano la sua vita privata. L’ex bianconero è stato ospite di Pomeriggio 5 e ha deciso di replicare alla moglie Laura Speranza che ha chiesto a Tacconi di non trasferirsi in Cina per lavoro. Le rivelazioni di Tacconi hanno lasciato tutti a bocca aperta: “un anno e mezzo fa ho rischiato di andare sulla sedia a rotelle. Molti amici famosi e non sono morti. Vorrei riprendere mentalmente la mia libertà. Non so quanto mi rimane ancora da vivere”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Zhang Jindong, proprietario di Suning Group ha deciso di intervenire in conferenza stampa per parlare del futuro dell’azienda di Nanchino. Il discorso ha toccato indirettamente anche il club nerazzurro, come riportato dai media nipponici le strategie sembrano allontanarsi dal mondo del calcio e questo conferma le indiscrezioni su una possibile cessione dell’Inter. “Dobbiamo concentrarci sul campo di battaglia principale, lavorare in sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione, chiuderemo e taglieremo le nostre attività irrilevanti in favore del commercio al dettaglio senza esitazioni”, ha detto Zhang. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Non è un buon periodo in casa Brescia. La squadra non sta disputando una stagione all’altezza nel campionato di Serie B, adesso sono emersi problemi che riguardano il presidente Cellino. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ controlli in corso in casa Brescia, la Guardia di Finanza è entrata nella sede di via Solferino e le perquisizioni sarebbero in corso anche nella casa del presidente Massimo Cellino sul lago di Garda, a Padenghe. Il numero uno delle Rondinelle sarebbe iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sui reati fiscali. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Al termine della partita di Europa League Stella Rossa-Milan si sono verificati episodi razzisti nei confronti dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, in particolar modo sui social sono comparse offese ed insulti a sfondo razzista. Si legge in una nota riportata dall’Ansa: “La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi del calciatore. Come società abbiamo fatto di tutto affinchè l’organizzazione dell’incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che un singolo primitivo getti una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro popolo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).