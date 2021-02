Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. La Lazio sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Simone Inzaghi è reduce da una serie di vittorie consecutive che hanno permesso ai biancocelesti di rilanciarsi in classifica per la zona Champions League o forse anche per qualcosa in più. Percorso opposto invece per la Primavera, le ultime prestazioni non sono andate giù a Igli Tare. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ si è registrata la sfuriata di Tare che ha buttato giù dal letto la squadra alle 6 del mattino ed imposto l’allenamento punitivo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano ad arrivare nuove reazioni sulla lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, l’ultima davvero esilarante è stata quella dell’ex Juventus Douglas Costa. E’ un pò controcorrente invece il pensiero dell’ex calciatore della Juventus, intervenuto in una room su ClubHouse: “Bella storia. Non mi piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nella giornata di ieri DAZN si è avvicinata tantissimo ad assicurarsi i diritti della Serie A, la vittoria è solo rinviata. Sono stati messi sul piatto 840 milioni di euro all’anno per sette partite in esclusiva e tre in coabitazione contro i 750 milioni di euro di Sky. La Juventus avrebbe voluto chiudere nella giornata di ieri, ma non si sono raggiunti i 14 voti per chiudere la partita, tutto è stato rimandato alla prossima settimana. Nel frattempo DAZN ha anche rassicurato sullo streaming e ha promesso nuovi investimenti sul potenziamento dei server. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

La Juventus è atterrata pochi minuti dopo le 19 all’aeroporto di Capodichino, poi la partenza verso l’Hotel Britannique per l’alloggio in vista della partita contro il Napoli. Presenti circa 30 tifosi bianconeri che hanno incitato la squadra, il più acclamato è stato come al solito Cristiano Ronaldo. Si è sentita anche una frase contro Bernardeschi: “me**a, vattene”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ da poco tornato a Roma, ma è stato già vittima di una disavventura. Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy, l’ex Genoa si candida ad essere un grande protagonista. Il calciatore ha fatto arrestare un pregiudicato cileno di 35 anni, che aveva tentato di derubarlo. L’episodio si è verificato in viale Sudafrica, nel quartiere Eur. Nel dettaglio il malvivente ha distrutto il lunotto posteriore dell’auto del Faraone, il calciatore è sceso dall’automobile ed è riuscito a placcare l’uomo e consegnarlo alla polizia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).