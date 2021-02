Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Eulânio Ângelo Chipela Gomes, meglio noto come Nanu è stato vittima di un bruttissimo infortunio durante il match tra Belenenses e Porto, lo scontro aereo con il portiere di casa Stanislav Kritsyuk è stato durissimo. Il calciatore è rimasto a terra privo di sensi, immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasferito l’attaccante in ospedale con l’ambulanza per i primi accertamenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una disavventura per Igli Tare. Il dirigente della Lazio si è confermato come uno dei più preparati nel suo ruolo, è riuscito a raggiungere obiettivi importanti con il club biancoceleste. Nelle ultime ore è stato aggredito da un pitbull sfuggito al padrone, mentre passeggiava con i suoi cani. L’episodio si è verificato all’Olgiata, centro residenziale. Uno dei suoi cani è morto e l’altro è rimasto ferito. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine”. E’ la rivelazione di Armando Izzo, ascoltato nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, dal sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco. Il difensore del Torino è indagato nell’ambito del processo su scommesse calcistiche e camorra. Tutto ha preso il via in occasione della partita Modena-Avellino: “Ero a Secondigliano, a casa della mamma, ricevo una chiamata di Luca Pini, un collega calciatore che faceva anche il gioielliere, che doveva consegnarmi delle collane per moglie e figli. Con lui c’era Salvatore Russo, detto Geremia. Mi portano in un ristorante dove trovo Millesi con i fratelli Accurso”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). +

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Arrivano brutte notizie in casa Ajax e per il portiere Andre Onana. L’estremo difensore del club olandese è stato squalificato per un anno in seguito ad un controllo antidoping. Secondo quanto ricostruito avrebbe ingerito per errore il Lasimac, un farmaco prescritto alla moglie e che è inserito tra le sostanze vietate. La conferma è arrivata direttamente dall’Ajax con un comunicato ufficiale: “La corte disciplinare dell’Uefa ha imposto una sospensione di 12 mesi per Andre Onana per essere risultato positivo ad un test antidoping”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un ex calciatore del campionato di Serie A (il nome non è stato ancora comunicato) è stato fermato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Fiumicino: nascondeva nelle scarpe 45mila euro, gli accessori erano stati riposti nel bagaglio in stiva, l’aereo arrivava da Dubai. Un controllo ha fatto emergere il sospetto, si è trattato di un tentativo di esportare ed importare valuta senza dichiararlo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un’altra brutta storia che riguarda il mondo del calcio. E’ stato arrestato perché nascondeva in casa 26 chili di cocaina ben 210mila euro in contanti che sono stati ritrovati dai carabinieri di Ostia. E’ la storia di Alessandro Corvesi, calciatore 32enne con un passato nelle giovanili della Lazio. L’uomo si trova presso il carcere di Rebibbia, l’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ex biancoceleste aveva insospettito i carabinieri durante un controllo, è stato seguito fino all’abitazione: sono stati trovati 25 panetti di cocaina e 210mila euro in contanti. Corvesi è stato arrestato.(LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).