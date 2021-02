Le notizie del giorno, incidente aereo per Mertens. Lutto in casa Juventus, l’ultimo VIDEO di Maradona

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona. Sotto accusa è finito il comportamento dei medici, è stato pubblicato un VIDEO che riguarda proprio Maradona, le riprese sono avvenute pochi istanti prima del decesso. L’ex Pibe de Oro si rivolge al medico personale Leopoldo Luque: “Sono ammaccato, ma va tutto bene”. Maradona è ripreso nella cucina dell’appartamento di Tigre, al suo fianco c’è l’ex compagna Veronica Ojeda. In testa ha ancora la medicazione per l’intervento chirurgico ed il suo modo di parlare è lento. “Sai che non mi piacciono le intimità, ma quando sono con gente buona esco dalla mia tana”, dice l’argentino. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Momenti di grande paura per l’attaccante del Napoli Dries Mertens, il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente aereo. Non è un buon momento per il belga che deve fare i conti con qualche problema fisico di troppo, la stagione con la maglia del club azzurro è stata molto sfortunata. Adesso si è verificato questo nuovo episodio che per fortuna non ha portato conseguenze dal punto di vista fisico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Un lutto ha colpito il calcio italiano ed in particolar modo la Juventus. E’ un giorno triste per tutto il mondo del pallone, è morto l’ex calciatore Benito Boldi, protagonista principalmente con la maglia bianconera. La conferma è arrivata anche dal giornalista Alessandro Alciato: “Se n’è andato un calciatore. Un signore. Un uomo elegante. Una bella persona. Ha giocato nella Spal, nella Juventus, nel Catania, nel Cesena e nella Biellese. Grazie per quelle ultime parole, anche se non le ho potute sentire. Buon viaggio, Benito Boldi. Tvb”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gigi Buffon rischia un altro deferimento per una bestemmia pronunciata dopo il gol di Lautaro Martinez. Già lo scorso 26 gennaio, il portiere della Juve era stato deferito per un’espressione blasfema con il conseguente deferimento. Adesso potrebbe arrivare un nuovo provvedimento per l’estremo difensore bianconero che rischia di essere squalificato. Si attende la decisione con la Juventus che potrebbe perdere il suo estremo difensore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).