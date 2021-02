Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. La posizione di Gattuso è a rischio, l’allenatore sarà chiamato ad una reazione già dalla difficilissima partita contro la Juventus. I bianconeri stanno attraversando un momento veramente importante e la partita per il Napoli si preannuncia delicata. Non è da escludere l’esonero in caso di brutta sconfitta. Il presidente De Laurentiis sta già valutando alcuni nomi, quelli più caldi riguardano due ritorni: Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Per il futuro occhi su De Zerbi del Sassuolo, alle spalle Juric del Verona e Italiano dello Spezia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il giudice sportivo ha deciso di non prendere provvedimenti sulla lite tra Agnelli e Conte, gli unici squalificati risultano infatti Brozovic e Alex Sandro. Ma non è ancora finita perché la Procura ha deciso di aprire un’indagine. Dovrebbe infatti verificarsi lo stesso scenario della lite Lukaku-Ibrahimovic, i calciatori sono stati fermati per una giornata ma la squalifica non riguardava il battibecco e lo scambio di offese. Il procuratore adesso dovrà acquisire tutti i documenti e successivamente decidere se aprire o meno un fascicolo. I rischi sono quelli che vanno dalla multa alla squalifica. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Momenti di grande tensione durante l’assemblea della Lega Serie A. Nel dettaglio è andato in scena un duro confronto faccia a faccia tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e Stefano Campoccia, avvocato e vicepresidente dell’Udinese. Secondo quanto riporta ‘Calcio e Finanza’ la discussione è nata sul tema delle offerte dei fondi di private equity per la Media Company della Lega Serie A. La situazione è poi degenerata, il presidente del Genoa avrebbe chiesto spiegazioni a Campoccia, gli animi si sarebbero surriscaldati, tanto che i due sono arrivati alle mani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).