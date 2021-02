Le notizie del giorno, morto ex calciatore dell’Atalanta. Focolaio in Serie A, le condizioni di Cossu

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continua a tenere banco il caso Suarez. L’attaccante trascina l’Atletico Madrid con prestazioni e gol, ma nel frattempo si continua a parlare dell’esame ‘farsa’ che ha permesso al calciatore di ottenere la cittadinanza italiana. Nel frattempo emergono nuovi dettagli, l’uruguaiano avrebbe ammesso di aver ricevuto in anticipo il file con il testo dell’esame. E’ quanto confermato dal gip nel provvedimento sull’inchiesta che coinvolge anche gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia. Nel dettaglio la docente aveva “sollecitato” lo studio del file inviato a Suarez che a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio. A causa di una malattia è morto Willy Braciano Ta Bi, il calciatore aveva appena 21 anni. La carriera è iniziata in Italia, all’Atalanta. L’ivoriano ha vinto con il club bergamasco lo scudetto Primavera del 2019, successivamente il trasferimento al Pescara. Una breve parentesi, poi il ritorno all’Atalanta. E’ stato costretto ad appendere le scarpette al chiodo a causa di un brutto infortunio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ scoppiato un focolaio in casa Torino, il club granata ha rivelato nuove positività dopo quelle riscontrate la scorsa settimana e ha deciso di bloccare l’allenamento. Adesso si procederà con nuovi controlli e l’anticipo in programma venerdì contro il Sassuolo è a serio rischio. La squadra granata è reduce da un buon momento in campionato, una serie di risultati utili consecutivi e soprattutto la vittoria nello scontro diretto contro il Cagliari che ha permesso di recuperare terreno. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stabili le condizioni di Andrea Cossu, il dirigente del Cagliari coinvolto in un incidente stradale nella giornata di sabato mentre era a bordo della sua Porsche. L’ex calciatore ha subito in serata un intervento chirurgico con tecnica mini invasiva sul polmone, l’operazione è perfettamente riuscita. La prognosi è ancora riservata, ma le condizioni di Cossu sono in netto miglioramento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).