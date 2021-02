Le notizie del giorno, Nedved e Paratici perdono la testa in tribuna. Gesto macabro a Gubbio, sfottò di Milik

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Una macabra contestazione si è verificata a Gubbio, la squadra si trova in difficoltà in classifica e i tifosi non hanno gradito le ultime prestazioni. Nella notte sono state esposte, sul ponte della variante della SS 218 Pian d’Assino, ben cinque croci con i nomi del presidente Notari, del direttore generale Pannacci, del team manager Ramacci, del responsabile del settore giovanile Mariotti e dell’addetto stampa Francioni. Il gesto ovviamente non è stato gradito dal club che ha deciso di denunciare il fatto alle forze dell’ordine. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nuovi retroscena sul match di campionato tra Napoli e Juventus, momenti di tensione che riguardano Paratici e Nedved. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Insigne su ingenuità del difensore Chiellini. Passo falso gravissimo per la squadra di Andrea Pirlo che ha fallito una grossa chance per accorciare dalla vetta della classifica, scatto in avanti del Napoli che torna in corsa per obiettivi importanti.

Sta circondo un video registrato in occasione della partita di campionato tra Napoli e Juventus. Fabio Paratici e Pavel Nedved sono stati beccati a inveire contro l’arbitro Calvarese. Sono volati insulti da parte dei due dirigenti bianconeri. L’episodio si è verificato a distanza di pochi giorni dal battibecco tra Conte e Agnelli. In basso il VIDEO.

Milik si è trasferito al Marsiglia, ma continua a pensare al Napoli ed al presidente De Laurentiis. Nella giornata di San Valentino il polacco ha lanciato una frecciata al numero uno azzurro, gli ultimi mesi sono stati difficilissimi con Milik che era stato messo fuori rosa per una questione contrattuale. Nelle ultime ore è diventata virale una Stories Instagram pubblicata sul profilo del polacco, Milik ha pubblicato una FOTO con Aurelio De Laurentiis con tanto di hashtag per l’occasione “memories” e “felice San Valentino”. Lo scatto è diventato virale sul web. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).