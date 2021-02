Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. In casa Lazio continua a tenere banco il caos tamponi. Il club biancococeleste è stato deferito per responsabilità diretta, sono stati rinviati a giudizio il presidente Lotito, il direttore sanitario Pulcini, il medico sociale Rodia. La Lazio rischia grosso. A causa delle violazioni del protocollo Covid della Figc, le sanzioni variano in base alla gravità del ‘reato’: ammenda, punti di penalizzazione, retrocessione e esclusione dal campionato. Ma rischia di perdere anche altri punti in classifica. Si va verso la richiesta delle sconfitte per 3-0 a tavolino nelle partite con Torino e Juve e la sentenza definitiva potrebbe arrivare a fine aprile. La graduatoria potrebbe subire interessanti ribaltoni con la Lazio che perderebbe 4 punti, la Juventus si ritroverebbe con due punti in più ed il Torino con tre. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ un periodo nerissimo per il Barcellona. Momenti di grande tensione durante il match tra Pique e Griezmann. Al 38′ del primo tempo e sul punteggio ancora fermo sull’1-1, il difensore ha iniziato ad inveire contro l’attaccante, colpevole di non correre abbastanza, di non coprire e di perdersi in inutili passaggi. “Un fottuto, lungo possesso palla! Dannazione, Grizzi. Hai rotto… dai! Un lungo, fottuto possesso palla!”, ha urlato Piquè. “Vacci piano, Geri, adesso smettila di urlare”, ha risposto Griezmann. “Dannazione Grizzi, hai rotto…”, ha continuato Piquè, “La put… di tua madre”, ha concluso pesantemente il compagno di squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Arrivano nuove incredibili rivelazioni sulla morte di Diego Armando Maradona, a parlare è stata Griselda Morel, psicopedagoga del figlio Dieguito Fernando. Il mondo del calcio continua a piangere la morte del calciatore più forte di tutti i tempi, nel frattempo la donna è stata ascoltata come testimone e ha svelato retroscena veramente inquietanti. “Monona (ossia la cuoca Milagros Rodríguez) ci ha detto che uno dei custodi avrebbe calpestato le pillole e le avrebbe messe nella birra di Diego, in modo da farlo dormire la notte. Se Diego si alzava alle 9 del mattino e chiedeva della birra, gliela davano”. Il retroscena sconvolgente: “una volta Diego fu trovato con un’ustione che partiva dalla scapola per arrivare fino alla zona intercostale. Charly disse che era normale che Diego cadesse, che ci era abituato. Veronica allora decise di mettere dei binari di sostegno in bagno affinché non cadesse in bagno”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).