Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. “I Giochi Preziosi della Vecchia Signora: i 38 milioni per Rovella dimostrano che il Covid non ha insegnato nulla al calcio italiano”, è questo il titolo durissimo pubblicato da ‘Il Fatto Quotidiano’ che lancia ombre su Juventus e Genoa. Si parla dell’affare di Nicolò Rovella, uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Il suo contratto è in scadenza a giugno e qualsiasi squadra avrebbe potuto ingaggiarlo a parametro zero, invece la Juventus l’ha acquistato per una cifra potenziale di 38 milioni. E’ questo il sospetto che lancia ‘Il Fatto Quotidiano’ che parla di ennesimo scambio, affare, furbata, scandalo di calciomercato. Come riporta il giornale la Juve paga 38 milioni per Rovella, 18 in 3 anni, più 20 di bonus ed il Genoa ricambia sborsando 10 milioni per Manolo Portanova e 8 milioni per Elia Petrelli che in Serie A non ha mai giocato. Secondo il portale Transfermarkt la valutazione dei giovani è di un milione e appena 250 mila euro, mentre il Genoa li valuta complessivamente quasi 30. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il difensore Castan è finito nel mirino per un intervento killer. L’ex Roma è entrato col piede a martello sulla faccia del portiere del Bahia, l’impatto per Douglas è stato tremendo: immediato l’intervento dei soccorsi che hanno portato a 5 punti di sutura. L’episodio si è verificato all’80’, con l’ausilio del Var l’arbitro ha deciso per l’espulsione diretta. Il provvedimento non ha condizionato il Vasco che è riuscito a mantenere la rete inviolata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Balotelli si è scagliato pesantemente contro Alda D’Eusanio, l’accusa è quella di aver utilizzato un’espressione razzista al Grande Fratello Vip. “Vedi qualche negro?”, la frase che ha alzato un polverone. Mario Balotelli non ha gradito la battuta e ha pubblicato un post durissimo sui profili social. “Mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia… perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora? Fuori da qualsiasi programma a vita”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una rivelazione sull’Inghilterra che arriva direttamente dal quotidiano “The Sun”, la Nazionale rischia addirittura l’espulsione dai Mondiali del 2022 a causa delle nuove misure restrittive anti Covid che sono al vaglio del governo britannico. La proposta di Sir Keir Starmer è quella di una quarantena in hotel di 10 giorni per tutti coloro che arrivano nel paese, anche per gli atleti professionisti. L’Inghilterra rischia di non poter prendere parte al prossimo mondiale in Qatar in quanto non potrebbe partecipare alle gare di qualificazione in Polonia, San Marino e Albania. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Secondo le ultime indiscrezioni la Procura avrebbe aperto un’indagine sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku. Il giudice sportivo ha squalificato i due calciatori con una giornata, ma non sono da escludere nuovi provvedimenti. La Procura ha convocato l’arbitro Valeri per verificare quanto scritto sul referto. Il direttore di gara ha ascoltato le offese dei calciatori? In caso di risposta affermativa non dovrebbe cambiare nulla, al contrario si procederà con nuove indagini e le audizioni dei protagonisti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).