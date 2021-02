L’Atalanta ha deciso di puntare su Viktor Kovalenko, può essere considerata una scommessa soprattutto per l’incertezza di adattamento al calcio italiano, ma le sue qualità non sono di certo in discussione. I nerazzurri sono considerati uno dei migliori club in grado di operare in fase di trattative di mercato e nel corso degli anni sono riusciti a piazzare colpi veramente importanti in grado di fare la differenza in campo e portare anche interessanti plusvalenze. I dirigenti dell’Atalanta si confermano i migliori in assoluto in Italia, ovviamente in rapporto alla disponibilità economica.

Chi è Viktor Kovalenko

Viktor Kovalenko è un calciatore ucraino, centrocampista dell’Atalanta e della nazionale ucraina. Si tratta di un trequartista ma che può disimpegnarsi anche in altre zone del campo, da centrocampista centrale a mezzala. Le caratteristiche sono un pò diverse dal Papu Gomez e riuscire a rimpiazzare l’argentino non sarà di certo facile. La sua unica squadra è stata lo Shakhtar, dal settore giovanile fino alla prima squadra. Si è messo in mostra come un calciatore completo, bravo dal punto di vista tecnico. Protagonista anche con la Nazionale dell’Ucraina, dall’Under 16 alla prima squadra.