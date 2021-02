Luca Antonelli è stato un protagonista con la maglia del Milan, adesso ha deciso di iniziare una nuova avventura, esattamente dagli USA. Il terzino sinistro si era svincolato la scorsa stagione dopo l’esperienza con la maglia dell’Empoli, negli ultimi minuti ha firmato il nuovo contratto con i Miami Fc, squadra che milita in USL Championship, la seconda divisione statunitense. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato sul sito ufficiale, il calciatore giocherà nella squadra dove ha allenato Alessandro Nesta dal 2015 al 2017.

La carriera di Luca Antonelli

Luca Antonelli è un calciatore italiano. Gioca come terzino sinistro ed è figlio d’arte, è nato come un esterno di fascia ma nel corso della carriera è stato impiegato su tutta la fascia, sia in fase difensiva che un pò più offensiva. Le prime esperienze sono state nei settori giovanili di Monza e Milan, la prima vera esperienza da professionista è stata con la maglia del Bari. Poi avventure importanti con Parma, Genoa, ancora Milan e infine Empoli. Si è messo in mostra anche con la maglia della Nazionale, dall’Under 19 alla prima squadra.