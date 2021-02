Arrivano brutte notizie in casa Ajax e per il portiere Andre Onana. L’estremo difensore del club olandese è stato squalificato per un anno in seguito ad un controllo antidoping. Secondo quanto ricostruito avrebbe ingerito per errore il Lasimac, un farmaco prescritto alla moglie e che è inserito tra le sostanze vietate. La conferma è arrivata direttamente dall’Ajax con un comunicato ufficiale: “La corte disciplinare dell’Uefa ha imposto una sospensione di 12 mesi per Andre Onana per essere risultato positivo ad un test antidoping”.

Chi è Onana

André Onana è un calciatore camerunese, portiere dell’Ajax e della nazionale camerunese. La carriera calcistica è iniziata nelle giovanili del Barcellona, nel 2015 è passato allo Jong Ajax, la seconda squadra dell’Ajax che gioca in seconda divisione. Viene aggregato in prima squadra ed il debutto in Eredivisie si registra il 20 agosto 2016 in Ajax-Willem II. Diventa un punto fermo della squadra e nel 2021 supera l’importante traguardo delle 200 presenze. Protagonista anche con la nazionale del Camerun, nel corso degli anni ha collezionato 18 presenze. Adesso questa brutta storia e la lunga squalifica.