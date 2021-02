Obiettivo riscatto per la Juventus. Il club bianconero si prepara per la partita degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, l’obiettivo della squadra di Andrea Pirlo è quello di ipotecare la qualificazione già dalla gara d’andata. L’intenzione è quella di dimenticare la sconfitta contro il Napoli, la situazione in campionato si è complicata terribilmente per i bianconeri, ma ci sono ancora i margini per raggiungere l’obiettivo. La Juventus dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo. La conferma è arrivata direttamente dall’allenatore Pirlo in conferenza stampa.

La conferenza di Andrea Pirlo

L’allenatore Andrea Pirlo ha fornito interessanti indicazioni in conferenza stampa.

“Bonucci e Dybala non sono disponibili, Ramsey sì. Leonardo non stava bene da alcuni giorni, oggi ha avuto un altro problema. Morata non è nel periodo migliore, ma è contento e sta bene, deve soltanto tornare a segnare. Crediamo in lui. Kulusevski titolare? Valuteremo domani chi far partire dal primo minuto”.