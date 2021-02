Si torna in campo per la 22ª giornata del campionato di Serie A, tutti i pronostici pubblicati dalla redazione di CalcioWeb. Il turno prende il via con Bologna-Benevento, due squadre che possono ancora togliersi grandi soddisfazioni. Sabato scoppiettante, si parte con Torino-Genoa, poi il testa a testa per lo scudetto: prima in campo la Juventus contro il Napoli nel big match di giornata, poi la trasferta del Milan contro lo Spezia. Il lunch match della domenica regala Roma-Udinese, l’Atalanta chiamata dalla trasferta di Cagliari, interessante Sampdoria-Fiorentina. Alle 18 Crotone-Sassuolo, alle 20.45 Inter-Lazio.

I pronostici di Serie A, 22ª giornata

NAPOLI-JUVENTUS OVER – La squadra di Andrea Pirlo è favorita dopo le ultime prestazioni molto convincenti. Gli azzurri sono invece in difficoltà ma nei big match possono esaltarsi. Non dovrebbero mancare i gol e lo spettacolo.

SPEZIA-MILAN 2 – Non è una partita facile per la squadra di Stefano Pioli, lo Spezia è una delle sorprese del campionato. Ma i valori in assoluto sono molto diversi ed i rossoneri dovrebbero riuscire a conquistare i tre punti.

ROMA-UDINESE OVER – Una partita sicuramente imprevedibile, i giallorossi sono troppo altalenanti, la compagine di Gotti sta invece attraversando un momento molto positivo.

CAGLIARI-ATALANTA OVER – Si affrontano due squadre che non rinunciano mai a giocare, sono in lotta per obiettivi diversi ma l’obiettivo è comune: conquistare bottino pieno.

CROTONE-SASSUOLO 2 – Momento veramente negativo per De Zerbi che ha bisogno di una reazione immediata. Il Crotone sembra la squadra più debole del campionato e la classifica lo dimostra.

INTER-LAZIO GOAL – E’ una partita sicuramente imprevedibile ed aperta a qualsiasi risultato. Gli attaccanti rappresentano i punti di forza e possono andare in gol.

LE ALTRE PARTITE:

BOLOGNA-BENEVENTO UNDER 3,5

TORINO-GENOA X

SAMPDORIA-FIORENTINA 12

VERONA-PARMA 1X