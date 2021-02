Si torna subito in campo per la 23ª giornata del campionato di Serie A, il massimo campionato italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con due anticipi, nel primo match in campo la Fiorentina contro lo Spezia, poi il fondamentale scontro salvezza tra Cagliari e Torino. La Lazio chiamata a riscattarsi contro la Sampdoria, match casalinghi per Genoa e Sassuolo contro Verona e Bologna. Nel lunch match di domenica Parma-Udinese, poi il derby tra Milan e Inter. Chiudono Atalanta-Napoli e Benevento-Roma, lunedì la Juventus contro il Crotone.

I pronostici di Serie A

FIORENTINA-SPEZIA 1 – Partita fondamentale per i viola che non possono permettersi un passo falso contro la sorpresa Spezia. Obbligatori i tre punti.

LAZIO-SAMPDORIA OVER – La squadra di Simone Inzaghi deve riscattare il ko contro l’Inter, ma la Sampdoria ha dimostrato di essere un osso durissimo anche in trasferta.

GENOA-VERONA X – Si affrontano due squadre in grandissima forma, un pareggio potrebbe accontentare entrambe.

SASSUOLO-BOLOGNA OVER – Un’altra partita che si preannuncia ricca di spettacolo. In particolar modo la compagine di De Zerbi gioca sempre a viso aperto.

MILAN-INTER 12 – Milan o Inter? Un pareggio potrebbe favorire le dirette inseguitrici, l’Inter è più in forma ma il Milan ha abituato a sorprendere.

ATALANTA-NAPOLI GOAL – Un’altra sfida in grado di garantire tanti gol. Può essere considerato uno scontro in chiave Champions League, una gara in grado di indirizzare il cammino delle due squadre.

BENEVENTO-ROMA X2 – I giallorossi sono ancora in corsa per obiettivi importanti. Filippo Inzaghi però ha bisogno di punti salvezza e prepara lo scherzetto.

JUVENTUS-CROTONE 1 + OVER – L’obiettivo è riscattare le sconfitte contro Napoli e Porto. I bianconeri non dovrebbero avere problemi contro il fanalino di coda.

