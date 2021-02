Si torna in campo per la 24ª giornata del campionato di Serie A, la competizione entra sempre più nel vivo e regala spettacolo per gli obiettivi scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Nel primo match va in scena un vero e proprio scontro per la permanenza, si affrontano Spezia e Parma con la squadra di D’Aversa che non può permettersi un passo falso. Trasferta difficile per la Lazio contro il Bologna e della Juventus contro il Verona. Il lunch match di domenica regala Sampdoria-Atalanta, decisivo Crotone-Cagliari, sfide interne per Inter e Napoli contro Genoa e Benevento. Chiude il big match Roma-Milan.

I pronostici di Serie A, 24ª giornata: i consigli di CalcioWeb

BOLOGNA-LAZIO X2 – E’ una gara insidiosa per la squadra di Simone Inzaghi, i biancocelesti sono chiamati a riscattare la sconfitta in Champions League e possono tornare a casa con un risultato positivo. Pronostico: X2.

VERONA-JUVENTUS X2 – Non è una partita facile per la compagine di Andrea Pirlo. Ma i bianconeri non possono permettersi un passo falso e hanno bisogno di continuità.

SAMPDORIA-ATALANTA OVER – Si affrontano due squadre che non rinunciano ad attaccare, si preannuncia una gara con tanti gol e spettacolo.

INTER-GENOA 1 – La squadra di Antonio Conte è lanciata verso lo scudetto, i rossoblu stanno attraversando un momento importante con Ballardini in panchina, ma contro la capolista sarà molto difficile.

NAPOLI-BENEVENTO 1 – C’è un pò di nervosismo in casa Napoli dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti. Contro il Benevento è l’occasione giusta per tornare al successo.

ROMA-MILAN GOAL – La giornata si chiude con il botto, si affrontano due squadre in lotta per obiettivi di altissima classifica. Il pronostico ‘Goal’ sembra quello che può regalare maggiori garanzie.

LE ALTRE PARTITE DI SERIE A: