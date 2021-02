Nervi tesi in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, lite non solo tra Conte e Agnelli, ma anche tra Paratici e Oriali: è il retroscena emerso nelle ultime ore. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, la squadra di Andrea Pirlo è riuscita a mantenere il risultato dell’andata ed è volata in finale, attende la vincente tra Atalanta e Napoli. Tensione durante e dopo la partita, nel mirino è finito un gesto di Antonio Conte, mentre al fischio finale si è registrato lo sfogo di Andrea Agnelli probabilmente nei confronti dell’allenatore. Lo stesso tecnico non ha risparmiato le critiche nelle dichiarazioni post-partita.

La lite Paratici-Oriali

Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore sarebbe scoppiata una lite anche tra Paratici e Oriali. Il dirigente dell’Inter sarebbe intervenuto per difendere i propri calciatori: “non permettetevi di parlare con i nostri giocatori e staff”. Immediata è arrivata la replica dello juventino Paratici: “ti conviene starci lontano, altrimenti è la volta che ti picchio”. Al diverbio avrebbero assistito anche Bonucci e l’arbitro Mariani. Cresce sempre di più l’attesa per le decisioni del giudice sportivo, attese nella giornata di domani.