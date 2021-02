Si è sbloccato su calcio di rigore il big match della 22esima giornata del campionato di Serie A, si stanno affrontando Napoli e Juventus in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Prima del match il web si è scatenato con il nuovo look dell’allenatore Gennaro Gattuso.

La partita è bloccata nei primi minuti, poi ingenuità di Chiellini che procura un calcio di rigore, gomito alto del difensore e gesto considerato pericoloso. Sul dischetto si presenta Insigne, l’attaccante del Napoli non sbaglia per il momentaneo 1-0. In basso il video.