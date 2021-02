I risultati della 22ª giornata del campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match pareggio tra Bologna e Benevento, a reti inviolate la sfida salvezza tra Torino e Genoa. Il big match per le zone altissime tra Napoli e Juventus è stato deciso da un calcio di rigore di Insigne. Sorpresa Spezia, la squadra di Italiano ha superato il Milan. Tutto facile per la Roma contro l’Udinese, colpi di Atalanta e Sassuolo contro Cagliari e Crotone. Vittoria casalinga della Sampdoria con la Fiorentina. Tutti i risultati e come cambia la classifica del campionato di Serie A.

RISULTATI SERIE A 22ª GIORNATA



VENERDI’ 12 FEBBRAIO

ore 20:45

Bologna-Benevento 1-1 (1′ Sansone, 60′ Viola)

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 15:00

Torino-Genoa 0-0

ore 18:00

Napoli-Juventus 1-0 (31′ rig. Insigne)

ore 20:45

Spezia-Milan 2-0 (56′ Maggiore, 67′ Bastoni)

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 12:30

Roma-Udinese 3-0 (5′, 25′ rig. Veretout, 90'+3 Pedro)

ore 15:00

Cagliari-Atalanta 0-1 (90′ Muriel)

Sampdoria-Fiorentina 2-1 (31′ Keita Balde, 37′ Vlahovic, 71′ Quagliarella)

ore 18:00

Crotone-Sassuolo 1-2 (14′ Berardi, 26′ Ounas, 49′ rig. Caputo)

ore 20:45

Inter-Lazio

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 20:45

Verona-Parma

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 49 INTER 47 ROMA 43 JUVENTUS 42 LAZIO 40 NAPOLI 40 ATALANTA 40 SASSUOLO 34 VERONA 30 SAMPDORIA 30 GENOA 25 BOLOGNA 24 SPEZIA 24 UDINESE 24 BENEVENTO 24 FIORENTINA 22 TORINO 17 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

PROSSIMO TURNO SERIE A (23ª giornata)

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia

ore 20:45

Cagliari-Torino

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria

ore 18:00

Genoa-Verona

ore 20:45

Sassuolo-Bologna

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese

ore 15:00

Milan-Inter

ore 18:00

Atalanta-Napoli

ore 20:45

Benevento-Roma

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone