Tutti i risultati della 23ª giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match successo salvezza per la Fiorentina contro lo Spezia, dominio con il risultato di 3-0. Sempre per le zone basse colpo del Torino che ha avuto la meglio del Cagliari, vittoria con il minimo sforzo anche per la Lazio contro la Sampdoria. Continua l’ottimo momento del Genoa che strappa un punto contro il Verona, si dividono la posta anche Sassuolo-Bologna e Parma-Udinese. Dominio dell’Inter nel derby contro il Milan, l’Atalanta si conferma devastante. Il Benevento (in 10 per l’espulsione di Glik) ferma la Roma sul risultato di 0-0. Tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE A 23ª GIORNATA

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia 3-0 (48′ Vlahovic, 64′ Castrovilli, 82′ Eysseric)

ore 20:45

Cagliari-Torino 0-1 (76′ Bremer)

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria 1-0 (24′ Luis Alberto) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Genoa-Verona 2-2 (17′ Ilic, 48′ Shomurodov, 61′ Faraoni, 90+4 Badelj)

ore 20:45

Sassuolo-Bologna 1-1 (17′ Soriano, 52′ Caputo)

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese 2-2 (3′ Cornelius, 32′ rig. Kucka,64′ Okaka, 80′ Nuytinck) (LE PAGELLE)

ore 15:00

Milan-Inter 0-3 (5′, 57′ Lautaro, 66′ Lukaku) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Atalanta-Napoli 4-2 (52′ Zapata, 58′ Zielinski, 64′ Gosens, 71′ Muriel, 76′ aut. Gosens, 79′ Romero)

ore 20:45

Benevento-Roma 0-0

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone

CLASSIFICA SERIE A

INTER 53 MILAN 49 ROMA 44 LAZIO 43 ATALANTA 43 JUVENTUS 42 NAPOLI 40 SASSUOLO 35 VERONA 34 SAMPDORIA 30 GENOA 26 BOLOGNA 25 UDINESE 25 FIORENTINA 25 BENEVENTO 25 SPEZIA 24 TORINO 20 CAGLIARI 15 PARMA 14 CROTONE 12

PROSSIMO TURNO SERIE A (24ª giornata)

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

Ore 20:45

Torino-Sassuolo

SABATO 27 FEBBRAIO

Ore 15:00

Spezia-Parma

Ore 18:00

Bologna-Lazio

Ore 20:45

Verona-Juventus

DOMENICA 28 FEBBRAIO

Ore 12:30

Sampdoria-Atalanta

Ore 15:00

Crotone-Cagliari

Inter-Genoa

Udinese-Fiorentina

Ore 18:00

Napoli-Benevento

Ore 20:45

Roma-Milan