Grandissime emozioni nelle partite della 23esima giornata del campionato di Serie A. Nel prima gara successo della Lazio contro la Sampdoria con un gol di Luis Alberto, poi indicazioni soprattutto per la salvezza. Il Genoa continua a stupire e rimonta anche il Verona: la squadra di Juric passa in vantaggio con Ilic, poi è Shomurodov a pareggiare i conti. Ospiti di nuovo in vantaggio con Faraoni, in pieno recupero è Badelj a siglare il definitivo 2-2. Il Verona sale a quota 34, il Genoa a 26.

Anche l’altro match si è concluso in parità, si sono affrontare Sassuolo e Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic passa in vantaggio con un gol realizzato da Soriano, poi ospiti in 10 per l’espulsione di Hickey. Il secondo tempo si apre con il botto, è Caputo a siglare il definitivo 1-1, nel finale infatti il risultato non cambia più. Il Sassuolo sale a quota 35, il Bologna a 25.