I risultati di Serie B, 24ª giornata: il Lecce vince in rimonta, la classifica

Tutti i risultati della 24ª giornata del campionato di Serie B, tantissime emozioni. Nel primo match il Frosinone non è andato oltre il pareggio contro il Pescara, colpo grosso della Salernitana che ha avuto la meglio dell’Ascoli. Blitz anche di Cremonese e Reggiana rispettivamente contro Brescia e Cittadella. Gol e spettacolo tra Vicenza e Spal, finisce 2-2. Vittoria con il brivido per il Venezia contro l’Entella. Un gol di Balotelli permette al Monza di vincere contro il Chievo, solo un pareggio per l’Empoli contro il Pisa. La Reggina ottiene tre punti con il minimo sforzo contro il Pordenone, nell’ultimo match vittoria in rimonta del Lecce, delusione per il Cosenza.

VENERDI’ 19 FEBBRAIO

ore 21:00

Frosinone-Pescara 0-0

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 14:00

Ascoli-Salernitana 0-2

Brescia-Cremonese 1-2

Cittadella-Reggiana 0-3

Vicenza-Spal 2-2

Venezia-Entella 3-2

ore 16:00

Chievo-Monza 0-1

ore 18:00

Pisa-Empoli 1-1

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 15:00

Reggina-Pordenone 1-0

ore 21:00

Lecce-Cosenza 3-1

CLASSIFICA

Empoli 45 Monza 42 Venezia 41 Salernitana 41 Cittadella 39 Chievo 39 Lecce 38 Spal 37 Frosinone 33 Pordenone 32 Pisa 32 Reggina 29 Vicenza 27 Reggiana 27 Brescia 26 Cremonese 26 Cosenza 23 Ascoli 21 Pescara 18 Entella 17

PROSSIMO TURNO (25ª GIORNATA)

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

ore 19:00

Reggiana-Salernitana

ore 21:00

Empoli-Venezia

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 14:00

Cosenza-Chievo

Pescara-Lecce

Pisa-Vicenza

Pordenone-Ascoli

Spal-Reggina

ore 15:00

Cremonese-Frosinone

Monza-Cittadella

ore 18:00

Entella-Brescia