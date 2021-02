Tantissime emozioni e risultati anche a sorpresa nella 25ª giornata del campionato di Serie B, la stagione entra sempre più nel vivo. Nei primi due anticipi si sono registrati due pareggi: a reti inviolate quella tra Reggiana e Salernitana, 1-1 tra la capolista Empoli ed il Venezia. Le vittorie più schiaccianti sono quelle di Reggina e Cremonese che hanno superato rispettivamente Spal e Frosinone. In particolar modo grande prova dei calabrese che si rilanciano prepotentemente per la zona playoff. Il Cosenza conquista tre punti d’oro contro il Chievo, il Pescara beffa nel finale il Lecce. Pareggio in Pisa-Vicenza (da segnalare la splendida rovesciata di Meggiorini) e Pordenone-Ascoli.

I risultati di Serie B, 25ª giornata

REGGIANA-SALERNITANA 0-0

EMPOLI-VENEZIA 1-1

COSENZA-CHIEVO 1-0

CREMONESE-FROSINONE 4-0

PESCARA-LECCE 0-1

PISA-VICENZA 2-2

PORDENONE-ASCOLI 1-1

SPAL-REGGINA 1-4

LA CLASSIFICA