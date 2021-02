Arrivano nuove incredibili rivelazioni sulla morte di Diego Armando Maradona, a parlare è stata Griselda Morel, psicopedagoga del figlio Dieguito Fernando. Il mondo del calcio continua a piangere la morte del calciatore più forte di tutti i tempi, nel frattempo la donna è stata ascoltata come testimone e ha svelato retroscena veramente inquietanti. “Monona (ossia la cuoca Milagros Rodríguez) ci ha detto che uno dei custodi avrebbe calpestato le pillole e le avrebbe messe nella birra di Diego, in modo da farlo dormire la notte. Se Diego si alzava alle 9 del mattino e chiedeva della birra, gliela davano”.

Le altre rivelazioni su Maradona

Griselda Morel è stata protagonista di altre rivelazioni, dal vino alle ustioni. “Diego non voleva ricevere nessuno, lo vedevo a malapena e aveva una faccia molto gonfia. Una domenica il custode stava facendo barbecue e Charly beveva vino con Diego a pranzo a tavola. Verónica aspettò che Diego andasse in bagno per chiedere spiegazioni sul motivo per il quale il Pibe bevesse vino. Le rispose che si trattava solo un bicchiere, così lei gli ricordò di non essere un suo amico, ma un impiegato. La casa di Diego era sempre un disastro, una cosa disgustosa, tutto era in disordine, il frigorifero era in disordine”.

Infine il retroscena sconvolgente: “una volta Diego fu trovato con un’ustione che partiva dalla scapola per arrivare fino alla zona intercostale. Charly disse che era normale che Diego cadesse, che ci era abituato. Veronica allora decise di mettere dei binari di sostegno in bagno affinché non cadesse in bagno”.