Ultimo giorno di calciomercato, Inter e Roma hanno pensato allo scambio Dzeko-Sanchez ma la trattativa non è mai entrata nel vivo. Il bosniaco sembra fuori dai piani del club giallorosso dopo la rottura con l’allenatore Fonseca, si tratta di una situazione spinosa considerando che una cessione nelle ultime ore di mercato sembra da escludere. Continuerà ad indossare la maglia nerazzurra Alexis Sanchez, il cileno può considerarsi una pedina preziosissima a partita in corso ed in caso di turnover.

Lo scambio Dzeko-Sanchez, i dettagli

Sullo scambio Dzeko-Sanchez ha parlato Beppe Marotta in un’intervista a ‘Sportitalia’: “C’è stata un pò di audacia da parte degli agenti dei due calciatori. Al di là di un incontro tra i direttori non si è mai entrati nel vivo della trattativa. Nel rispetto delle indicazioni e linee guida dell’Inter riconfermo ancora oggi che non ci saranno entrate e uscite e possiamo contare su un gruppo importante”.

Il motivo della crisi: “la pandemia ha inciso in maniera forte e il modello del passato non è sostenibile adesso. In questo momento dobbiamo fare i conti con il costo del lavoro e va rivisto, per non rischiare un default. Non assisteremo più a trattative con grandi cifre per i cartellini e a grandi ingaggi”.