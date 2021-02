Lo scandalo Juventus-Genoa: “i Giochi Preziosi della Vecchia Signora, l’ennesima furbata”

“I Giochi Preziosi della Vecchia Signora: i 38 milioni per Rovella dimostrano che il Covid non ha insegnato nulla al calcio italiano”, è questo il titolo durissimo pubblicato da ‘Il Fatto Quotidiano’ che lancia ombre su Juventus e Genoa. Si parla dell’affare di Nicolò Rovella, uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Il suo contratto è in scadenza a giugno e qualsiasi squadra avrebbe potuto ingaggiarlo a parametro zero, invece la Juventus l’ha acquistato per una cifra potenziale di 38 milioni. E’ questo il sospetto che lancia ‘Il Fatto Quotidiano’ che parla di ennesimo scambio, affare, furbata, scandalo di calciomercato.

Gli altri affari Juve-Genoa

Come riporta il giornale la Juve paga 38 milioni per Rovella, 18 in 3 anni, più 20 di bonus ed il Genoa ricambia sborsando 10 milioni per Manolo Portanova e 8 milioni per Elia Petrelli che in Serie A non ha mai giocato. Secondo il portale Transfermarkt la valutazione dei giovani è di un milione e appena 250 mila euro, mentre il Genoa li valuta complessivamente quasi 30. Le accuse sono gravissime: “Juventus e Genoa si sono semplicemente scambiati un favore. I bianconeri hanno salvato per l’ennesima volta Preziosi, che rischiava di perdere a zero uno dei pochi giocatori capitalizzabili, in un momento di grave crisi finanziaria. In cambio, la Juve ha creato dal nulla una plusvalenza di 17 milioni, utilissima per aggiustare il bilancio che piange”.