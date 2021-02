Si avvicina la giornata del campionato di Serie A, ma le ultime ore sono state caldissime sul fronte dei diritti tv dal 2021 al 2024. L’ultimo anno è stato difficile dal punto di vista economico per i club a causa della pandemia da Coronavirus. Gli introiti dalle tv sono stati ridotti e questo ha portato evidenti difficoltà per tutti i club del massimo campionato italiano. La prova è arrivata già dall’ultima sessione di calciomercato, le squadre hanno deciso di non investire e risparmiare in vista dei prossimi mesi che si preannunciano molto complicati.

Serie A, diritti tv 2021-2024: la situazione

Nella giornata di ieri DAZN si è avvicinata tantissimo ad assicurarsi i diritti della Serie A, la vittoria è solo rinviata. Sono stati messi sul piatto 840 milioni di euro all’anno per sette partite in esclusiva e tre in coabitazione contro i 750 milioni di euro di Sky. La Juventus avrebbe voluto chiudere nella giornata di ieri, ma non si sono raggiunti i 14 voti per chiudere la partita, tutto è stato rimandato alla prossima settimana. Nel frattempo DAZN ha anche rassicurato sullo streaming e ha promesso nuovi investimenti sul potenziamento dei server.