E’ sempre più preoccupante la situazione in casa Torino, il club granata deve fare i conti con il Coronavirus. La squadra di Davide Nicola è in ripresa e ha aumentato le chance di raggiungere la salvezza: è reduce da una serie di risultati utili consecutivi, in particolar modo può risultare decisivo il successo contro il Cagliari. I granata saranno costretti a saltare la 24esima giornata del massimo campionato italiano, la sfida contro il Sassuolo è stata ufficialmente rinviata a causa dei casi positivi al Covid-19. La situazione è peggiorata anche nelle ultime ore ed anche altre sfide sono a rischio.

Anche Lazio-Torino a rischio rinvio

E’ sempre più grave l’emergenza Coronavirus in casa Torino. Si è registrato un altro caso positivo: “dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento”. A questo punto è a serio rischio anche Lazio-Torino, gara valida per il turno infrasettimanale. La situazione potrebbe penalizzare la squadra di Davide Nicola, chiamata ad un tour de force per recuperare tutte le partite.