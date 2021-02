Serie A, la proiezione statistica: la squadra campione d’Italia, le qualificate in Champions e le retrocesse

L’Inter si è portato in testa alla classifica del campionato di Serie A ed anche in pole per la vittoria della scudetto. Il Milan infatti ha dovuto fare i conti con una pesantissima sconfitta sul campo dello Spezia, il derby della prossima giornata chiarità meglio le ambizioni delle due squadre. Deludente la Juventus contro il Napoli, la compagine di Andrea Pirlo ha perso con il risultato di 1-0, decisivo un calcio di rigore trasformato dall’attaccante Insigne. Ottima prestazione della Roma, i giallorossi hanno dominato in lungo ed in largo contro l’Udinese e si sono rilanciati in classifica. Il Napoli deve recuperare la partita contro la Juventus e può tornare in gioco per obiettivi ancora più prestigiosi.

La proiezione statistica in Serie A

Il Cies ha pubblicato una proiezione sul campionato di Serie A, sono stati considerati i tiri in porta e in area tentati o subiti, il possesso palla, i passaggi effettuati e quelli effettuati degli avversari dalla trequarti. In testa alla classifica troviamo l’Inter con 81 punti che sarebbe così campione d’Italia, alle spalle il Milan con 79 punti e la Juventus con 78 punti. In Champions League anche il Napoli. Un pò più distaccate Roma e Atalanta, rispettivamente con 70 e 69 punti, chiudono la top 10 Lazio, Sassuolo, Udinese e Verona. In Serie B Crotone, Cagliari e Parma distaccate da più di 10 punti dalle dirette concorrenti. Salvezza tranquilla per Torino, Genoa, Spezia e Benevento. In basso la tabella con la classifica.