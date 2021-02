La partita valida per il campionato di Serie C tra Potenza e Ternana è stata posticipata. Il torneo entra sempre più nel vivo, la prossime gara saranno fondamentali per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e playout. In particolar modo proprio la Ternana è lanciata verso il salto di categoria, i punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Bari sono già 14, dovrà mantenere in distacco e controllare l’enorme margine. Stagione difficile invece per il Potenza che rischia seriamente la Serie D.

Serie C, Potenza-Ternana posticipata

Nel frattempo è stata posticipata la partita tra Potenza e Ternana, la notizia è praticamente ufficiale. Il motivo? La neve ha reso impraticabile il campo di gioco dello stadio, si è provato fino all’ultimo a liberare il terreno di gioco, i tentativi non hanno portato i frutti sperati. L’arbitro ha preso atto dell’impossibilità di scendere in campo, la gara è stata rinviata a data da destinarsi.