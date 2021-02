Silvio Proto ha scelto di lasciare il mondo del calcio per dedicarsi al… golf. L’ex Lazio ha deciso di appendere i guanti al chiodo, il portiere ha risolto il contratto con il club biancoceleste con 6 mesi d’anticipo. Adesso inizia una nuova avventura per il belga. L’annuncio è arrivato con un post pubblicato sul profilo Instagram. “7069 giorni dalla mia prima partita in prima divisione. Tanti tuffi, gol salvati e altri incassati. È tempo per me e per i miei primi capelli bianchi di mettere via i guanti. È con orgoglio e sollievo che inizio un nuovo capitolo della mia vita, che voglio dedicare alle mie passioni, ai miei progetti e alla mia piccola famiglia che mi ha più che sostenuto in questa lunga carriera. Grazie a mia moglie per aver sopportato i miei riti scaramantici, ai miei figli per aver fatto di me il miglior calciatore del mondo (almeno ai loro occhi). Ai tifosi per avermi spinto a superarmi sempre, ma anche ai dirigenti, agli allenatori, ai compagni e agli avversari senza i quali la mia carriera non sarebbe stata quella che è stata”.

Infine conclude: “Dico addio a questo mondo che mi ha reso certamente ciò che sono, ma che era troppo duro per il mio animo sensibile. Quindi, senza alcun rimpianto, le mie mazze da golf hanno sostituito i guanti. Esco definitivamente dalla mia gabbia”.

La storia di Silvio Proto

Silvio Proto è un ex calciatore belga (di origini italiane), di ruolo portiere. Cresce calcisticamente nel Couillet, poi l’esperienza con l’Olympic Charleroi. Ma la prima vera avventura da professionista è con La Louvière, poi passa all’Anderlecht. Nel 2005 è stato nominato portiere belga dell’anno, nel 2008 viene anche ceduto in prestito al Germinal Beerschot prima di tornare all’Anderlecht. Altre due esperienze a guidare i pali di Ostenda e Olympiakos. Infine la Lazio, scende in campo solo due volte, il 5 febbraio rescinde il contratto. L’intenzione è quella di dedicarsi ad un’altra passione, il golf.