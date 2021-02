I sorteggi di Europa League LIVE: gli accoppiamenti per Milan e Roma

E’ finita l’attesa per i sorteggi di Europa League, la competizione entra sempre più nel vivo ed il pensiero è già rivolto agli ottavi di finale. Sono due le squadre italiane che proveranno a raggiungere l’ultimo atto: si tratta di Milan e Roma che si sono qualificate rispettivamente contro Stella Rossa e Braga, i rossoneri con qualche difficoltà in più. Niente da fare per il Napoli che, nonostante la vittoria contro il Granada, non è riuscito a qualificarsi. Non sono mancate le sorprese: sono uscite Leverkusen, Leicester, Hoffenheim (k.o. con il Molde) e l’Olympiacos ha eliminato il Psv. Le squadre più pericolose sono sicuramente il Manchester United ed il Tottenham, non sembra entusiasmante l’Arsenal che comunque non dovrà essere sottovalutato, così come l’Ajax. Le italiane sono comunque in grado di eliminare qualsiasi squadra.

Queste le squadre qualificate: Milan (ITA), Ajax (NED), Arsenal (ENG), Dinamo Zagreb (CRO), Dynamo Kyiv (UKR) Granada (ESP), Manchester United (ENG), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Slavia Praha (CZE), Tottenham (ENG), Villarreal (ESP) e Young Boys (SUI).

A partire dalle 13 il LIVE su CalcioWeb con gli accoppiamenti