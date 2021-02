Paura per Marchizza durante il match di campionato Fiorentina-Spezia. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 3-0, dominio in lungo ed in largo per la squadra di Prandelli che si è scatenata nel secondo tempo. Le reti sono state realizzate da Vlahovic, Castrovilli e Esseryc. Con questo successo i viola salgono a quota 25 punti e superano proprio lo Spezia, fermo a 24.

Le condizioni di Marchizza

Marchizza è stato vittima di un brutto colpo alla testa durante la partita di campionato contro la Fiorentina. Il calciatore è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale, come conferma lo Spezia con un comunicato ufficiale.

“A seguito del fortuito scontro di gioco rimediato al 5’ , Marchizza ha perso per qualche istante conoscenza. Ora è tornato vigile ed è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale”.