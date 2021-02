Sono stati pubblicati gli squalificati del giudice sportivo dopo le due partite di Coppa Italia, non sono stati presi provvedimenti sulla lite tra Agnelli e Conte. Il primo match tra Juventus e Inter si è concluso a reti inviolate, il risultato ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di staccare il pass per l’ultimo atto. Ma a tenere banco è stato soprattutto il battibecco tra l’allenatore nerazzurro ed il presidente bianconero. Nell’altro match successo dell’Atalanta contro il Napoli con il risultato di 3-1. La finale sarà tra Juventus e Atalanta.

Gli squalificati di Coppa Italia

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell l A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’I l febbraio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).