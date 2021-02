Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la 21esima giornata del massimo torneo italiano. Tantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica, bellissima rimonta del Torino contro l’Atalanta. Colpo grosso dell’Inter che ha avuto la meglio della Fiorentina, continua il momento magico del Genoa che ha vinto con il Napoli. Il big match tra Juventus e Roma è dei bianconeri, dominio del Milan con il Crotone e successo con il minino sforzo della Lazio. In zona salvezza punti preziosissimi di Bologna, Spezia e Udinese. Sono 11 i calciatori fermati per la prossima giornata.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 febbraio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMRABAT Sofyan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BADELJ Milan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALABRIA Davide (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FERRARI Gianmarco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IMPROTA Riccardo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IONITA Artur (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SVANBERG Mattias Olof (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TONELLI Lorenzo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BARONIO Roberto (Juventus): per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante.