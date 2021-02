Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: assenze pesanti in Juventus-Roma

Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il difensore della Fiorentina Milenkovic. L’ultima giornata ha fornito interessanti indicazioni, la Lazio ha vinto il big match contro l’Atalanta, ottima prova di forza per la squadra di Simone Inzaghi. Colpo grosso anche del Milan sul campo del Bologna, vittorie in zona scudetto di Juventus e Inter. Bene anche Roma e Napoli, in zona salvezza punti d’oro per il Genoa contro il Crotone e dell’Udinese contro lo Spezia.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 febbraio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SAPONARA Riccardo (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GABARRON GIL Patricio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MESSIAS JUNIOR Walter (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POBEGA Tommaso (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).