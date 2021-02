Una brutta tegola per il Bayern Monaco in vista della finale del mondiale per club contro il Tigres, il club tedesco non potrà contare sulle prestazioni di Thomas Muller. Il calciatore è infatti risultato positivo al Coronavirus, si trova in isolamento e salterà sia la finale di oggi che la partita di Bundesliga contro l’Arminia Bielefeld. L’esito è arrivato dopo l’ultimo giro di tamponi, la positività è stata riscontrata dopo quelle di Goretzka e Javi Martinez, rimasti in Germania sempre a causa del Covid-19. Si tratta di assenze pesantissime per il Bayern Monaco, i tedeschi continuano ad essere considerati nettamente superiori e favoriti per la vittoria finale.

Il Bayern Monaco è alla ricerca del sesto trofeo della stagione 2019/2020, l’obiettivo è quello di eguagliare il Barcellona di Guardiola nel 2008/2009. L’ultima squadra a trionfare in questa competizione è stata il Liverpool.