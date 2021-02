Tensione altissima prima della partita di Champions League tra Barcellona e Psg. Si torna in campo per la competizione europea, la sfida tra spagnoli e francesi si preannuncia scoppiettante e aperta a qualsiasi risultato. Il match può rappresentare una chiave anche per parlare di Leo Messi, l’argentino è in uscita dal Barcellona ed il Psg è pronto a follie per assicurarsi le prestazioni della Pulce che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Il rapporto con la dirigenza è ormai ai minimi storici ed il matrimonio dovrebbe interrompersi a giugno, i francesi sono i netti favoriti ad assicurarsi le prestazioni.

Tensione Barcellona-Psg, i tifosi contro Al-Khelaifi

Il presidente Al-Khelaifi ha deciso di seguire la squadra per provare a spingerla verso la qualificazione e bissare almeno il risultato della scorsa stagione. Il numero uno del club è stato accolto dagli insulti dei tifosi del Barcellona: “ladro”, l’accusa pesantissima. E’ quanto confermato anche da un video pubblicato El Chiringuito’. Al-Khelaifi non ha risposto alle provocazioni e non si è fermato nemmeno con i giornalisti, il numero uno del club non si è sbilanciato sul futuro a Parigi di Leo Messi. In basso il VIDEO.