L’ultima partita della 21esima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Lazio e Cagliari, successo della squadra di Simone Inzaghi con il gol messo a segno da Ciro Immobile, non sono mancati i momenti di nervosismo come dimostra la frase pronunciata da Di Francesco. Continua il momento magico dei biancocelesti, sempre più in difficoltà i sardi che comunque non hanno disputato una partita da dimenticare. La Lazio si affaccia in zona Champions League e può rientrare pienamente in corsa anche per lo scudetto, si tratta di una delle squadre più in forma dal punto di vista fisico e tecnico.

La frase pronunciata da Di Francesco

Nel frattempo tensione altissima in occasione della partita tra Lazio e Cagliari. Il tecnico dei sardi Di Francesco si è scagliato nel post-partita contro i raccattapalle dell’Olimpico, accusati di aver rallentato troppo la ripresa del gioco. E’ nato un battibecco con la panchina della Lazio: “Se lui va lì e non gli dà il pallone, almeno stai zitto… fate i furbi”, si è ascoltato in un audio. La conferma è arrivata dallo stesso allenatore nel post-partita: “Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti e alcune perdite di tempo. Ma sono cose di campo, c’è stato un po’ di nervosismo, ma è finito tutto”.