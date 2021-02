Attenzione alla Ternana. La squadra è la migliore in Italia e si appresta a festeggiare la promozione nel campionato di Serie B con ampio margine. Il merito è anche e soprattutto dell’allenatore Cristiano Lucarelli, l’ex tecnico del Catania ha preso per mano una squadra già forte, gioca un calcio bellissimo e sta collezionando record su record. La classifica parla chiaro: la Ternana in 23 partite ha conquistato ben 59 punti frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte. Nell’ultimo match ha dominato in lungo ed in largo proprio contro il Catania, il risultato di 5-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro.

I record della Ternana

I punti di vantaggio sull’Avellino che occupa la seconda posizione sono 12 e la compagine di Lucarelli deve ancora recuperare una partita. Può contare sul miglior attacco in assoluto, sono 61 i gol realizzati in 23 partite per una media di quasi tre gol a partita. Un altro punto di forza è sicuramente la difesa, la Ternana ha subito appena 16 gol. Nessuna squadra professionistica italiana ha fatto meglio, confrontando con l’Inter il club nerazzurro registra 54 gol fatti e 24 subiti. La grande favorita alla vigilia era sicuramente il Bari, la Ternana ha avuto il merito di ribaltare ogni tipo di pronostico. La squadra di Lucarelli ha dimostrato di non avere punti deboli e al momento è la migliore squadra in Italia. I numeri parlano chiaro.