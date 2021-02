Un altro positivo al Coronavirus in casa Torino, a questo punto è inevitabile il rinvio della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. La sfida era già in bilico, ma adesso non sembrano esserci più dubbi, la squadra di Davide Nicola non si allenerà nemmeno nella giornata di oggi e non ci sono i margini per scendere in campo contro i neroverdi, a serio rischio anche la sfida contro la Lazio. La squadra granata è in grande ripresa, è reduce da una serie di risultati utili e nell’ultimo match ha vinto lo scontro salvezza contro il Cagliari. Le prossime sfide saranno certamente condizionate dal Coronavirus.

Coronavirus, un altro positivo in casa Torino

Si è registrata un’altra positività al Coronavirus in casa Torino, si tratta di un calciatore. La conferma è arrivata direttamente dal club granata con un comunicato ufficiale.

“Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento”.