E’ un momento nero per il portiere Alisson Becker. L’ex Roma non sta di certo attraversando un periodo brillante in campo, ma adesso ha dovuto fare i conti con una vera e propria tragedia: il padre è morto affogato. L’estremo difensore del Liverpool si era confermato come uno dei migliori portieri al mondo, ma le ultime prestazioni sono state veramente negative. I Reds sono in difficoltà e non sono stati in grado di ripetere le ultime stagioni veramente entusiasmanti. Le prossime partite saranno fondamentali e addirittura anche il tecnico Klopp è stato messo in discussione dopo i miracoli delle scorse stagioni.

La morte del padre di Alisson

Nella tarda serata di mercoledì, in Brasile, è stato trovato senza vita il corpo di suo padre, José Agostinho Becker, nei pressi di una diga. La notizia è stata riportata da ‘O Globo’ e le conferme sono arrivate dalle autorità locali di Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul. Il 57enne era sparito da qualche ora ed i familiari avevano lanciato l’allarme. Dopo qualche ora è stato ritrovato il corpo dell’uomo. La figura di José Agostinho Becker è stata fondamentale per i successi del portiere ex Roma. Sono in corso delle indagini per provare a fare luce sull’accaduto.