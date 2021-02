L’ultimo VIDEO di Maradona prima di morire: “sono ammaccato”

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona. Sono trascorsi poco più di due mesi dal decesso dell’ex Pibe de Oro e si sta provando a fare luce sulle cause della morte. Sotto accusa è finito il comportamento dei medici, è stato pubblicato un VIDEO che riguarda proprio Maradona, le riprese sono avvenute pochi istanti prima del decesso. L’ex Pibe de Oro si rivolge al medico personale Leopoldo Luque: “Sono ammaccato, ma va tutto bene”.

I dettagli sul video di Maradona

Maradona è ripreso nella cucina dell’appartamento di Tigre, al suo fianco c’è l’ex compagna Veronica Ojeda. In testa ha ancora la medicazione per l’intervento chirurgico ed il suo modo di parlare è lento. “Sai che non mi piacciono le intimità, ma quando sono con gente buona esco dalla mia tana”, dice l’argentino. La posizione del medico Leopoldo Luque si sarebbe complicata nelle ultime settimane, in attesa di nuovi colpi di scena che sono sempre dietro l’angolo. In basso il VIDEO.