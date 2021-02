Il Bologna è stato protagonista nelle ultime ore di calciomercato, il club rossoblu ha chiuso per l’arrivo di Valentin Antov. La stagione della squadra di Sinisa Mihajlovic è stata troppo altalenante, la posizione di classifica non è ancora sicura e nelle prossime partite dovranno arrivare i punti per allontanarsi dalla zona rossa. Il Bologna ha un potenziale importante, ma ha dovuto fare i conti con qualche passo falso di troppo. E’ mancata la continuità. L’intenzione è quella di conquistare una serie di risultati utili consecutivi e la dirigenza si è messo sul fronte mercato, è arrivato Valentin Antov.

Chi è Valentin Antov

Valentin Antov è un calciatore bulgaro, difensore del Bologna, in prestito dal CSKA Sofia. La carriera è iniziata da centrocampista, poi è diventato un difensore centrale dotato anche di una buona tecnica. E’ bravo nel gioco aereo e riesce a mantenere una buona posizione in fase di copertura. E’ grintoso e riesce a calciare con entrambi i piedi. E’ cresciuto nel settore giovanile del CSKA Sofia, l’esordio si è registrato nel 2018, il suo prima gol è stato realizzato nel 2020. Si è messo in mostra ed è stato ingaggiato dal Bologna, il club rossoblu ha chiuso l’accordo in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 3 milioni di euro. E’ protagonista anche con la maglia della Nazionale bulgara, dall’Under 17 alla prima squadra.