Melissa Satta è reduce dal divorzio con il calciatore Kevin Prince Boateng, adesso l’ex Velina sta provando a ripartire. Gli ultimi mesi non sono stati per nulla facili per la showgirl, il rapporto con l’attaccante del Monza non è andato al meglio e, nonostante la voglia di riprovarci, la decisione definitiva è stata quella della separazione. Melissa Satta è una mamma single e si prende cura del figlio Maddox, che oggi ha sei anni. Nelle ultime ore sono però circolate voci che riguardano la modella, notizie legate anche al mondo del calcio.

La voce di gossip su Melissa Satta

Secondo quanto affermato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la Satta sarebbe in questo periodo corteggiata da una persona legata al momento del pallone.

“Nei giorni scorsi l’ex Velina ha raggiunto Napoli, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di una sua carissima amica. Sotto al Vesuvio gira voce però che la bella showgirl abbia un corteggiatore misterioso appartenente al mondo calcistico. Cederà alle sue lusinghe?”. Per il momento il nome del corteggiatore non è stato spifferato, ma i paparazzi sono già all’opera in attesa di qualche indizio.