E’ un periodo nerissimo per il Barcellona. Il club bluagrana è reduce dalla pesantissima sconfitta agli ottavi di Champions League contro il Psg, il risultato di 1-4 compromette la qualificazione. Il grande protagonista è stato sicuramente l’attaccante Mbappè, il francese ha messo a segno una tripletta ed è finito su tutte le prime pagine dei quotidiani esteri. Può essere considerato il calciatore più forte al mondo del momento e può contare su importanti margini di miglioramento. Non sono mancati i momenti di tensione, lo spogliatoio è sempre più spaccato.

La lite Pique-Griezmann

Momenti di grande tensione durante il match tra Pique e Griezmann. Al 38′ del primo tempo e sul punteggio ancora fermo sull’1-1, il difensore ha iniziato ad inveire contro l’attaccante, colpevole di non correre abbastanza, di non coprire e di perdersi in inutili passaggi. “Un fottuto, lungo possesso palla! Dannazione, Grizzi. Hai rotto… dai! Un lungo, fottuto possesso palla!”, ha urlato Piquè. “Vacci piano, Geri, adesso smettila di urlare”, ha risposto Griezmann. “Dannazione Grizzi, hai rotto…”, ha continuato Piquè, “La put… di tua madre”, ha concluso pesantemente il compagno di squadra. In basso il VIDEO con tutti i dettagli.