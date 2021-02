Un nuovo episodio di razzismo si è verificato nel mondo del calcio. Negli ultimi mesi si sono registrate alcune situazioni spiacevoli, l’ultima riguarda il centrocampista dello Swansea Yan Dhanda. Nel dettaglio il calciatore è stato vittima di insulti razzisti sui social dopo la sconfitta con il risultato di 3-1 contro il Manchester City in FA Cup. Il fatto è stato comunicato ufficialmente dal club gallese, che ha denunciato dicendo di essere “sconvolto e rattristato”. La polizia sta adesso indagando. Lo stesso calciatore ha scritto su Twitter: “come può ancora accadere questo nel 2021? Sono orgoglioso della persona che sono e di rappresentare gli asiatici. Bisogna fare di piu”.

Chi è Yan Dhanda

Yan Dhanda è un calciatore inglese che gioca per lo Swansea. Si tratta di un centrocampista offensivo che può ricoprire tutti i ruoli della mediana e disimpegnarsi come trequartista. E’ nato a Birmingham, sua madre è inglese mentre suo padre è indiano. La carriera da calciatore è iniziata dalle giovanili del West Bromwich, poi si è trasferito al Liverpool, sempre tra i giovani. Nel 2018 si è concretizzato il trasferimento allo Swansea, si è messo subito in mostra già dalla partita d’esordio. Protagonista anche con l’Under 16 e Under 17 dell’Inghilterra. Nel corso della carriera ha dovuto affrontare vari episodi di razzismo.