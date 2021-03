Adriano Galliani ricoverato in ospedale: era risultato positivo al Coronavirus

Sono giorni di preoccupazione per le condizioni del dirigente del Monza Adriano Galliani, risultato positivo al Coronavirus circa due settimane fa. L’ex Milan è stato ricoverato in ospedale in via precauzionale, l’amministratore delegato del Monza è sintomatico. Il contagio del dirigente brianzolo è avvenuto lo scorso 27 febbraio, la malattia non è stata ancora superata e secondo quanto riferito da Libero è stato ricoverato in ospedale, come successo anche con Silvio Berlusconi.

Il Coronavirus sta condizionando moltissimo anche il mondo del calcio, nell’ultimo anno sono stati tanti i calciatori, allenatori e dirigenti contagiati. Gli ultimi dirigenti positivi al Coronavirus sono stati Beppe Marotta e Piero Ausilio dell’Inter, in passato anche Cairo e De Laurentiis rispettivamente presidenti di Torino e Napoli.